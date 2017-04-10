Уэстбрук вышел на чистое 4-е место по числу трипл-даблов за карьеру
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» (106:105) заработал 50 очков, совершил 16 подборов и отдал 10 передач. Этот
трипл-дабл стал 79-м в карьере 28-летнего баскетболиста.
По этому показателю Уэстбрук вышел на чистое четвёртое место в истории НБА, обойдя Уилта Чемберлена (78). Впереди Уэстбрука остаются только Джейсон Кидд (107 трипл-даблов), Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181).
Напомним, что этот
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