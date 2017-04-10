Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29370818/
10 апреля 2017, 8:27 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэстбрук вышел на чистое 4-е место по числу трипл-даблов за карьеру

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» (106:105) заработал 50 очков, совершил 16 подборов и отдал 10 передач. Этот трипл-дабл стал 79-м в карьере 28-летнего баскетболиста.

По этому показателю Уэстбрук вышел на чистое четвёртое место в истории НБА, обойдя Уилта Чемберлена (78). Впереди Уэстбрука остаются только Джейсон Кидд (107 трипл-даблов), Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181).

Напомним, что этот трипл-дабл стал для Уэстбрука 42-м в нынешнем сезоне и позволил установить новый рекорд НБА.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Уэстбрук установил рекорд НБА по числу трипл-даблов в одном сезоне

Уэстбрук установил рекорд НБА по числу трипл-даблов в одном сезоне

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук установил рекорд по числу трипл- даблов в одном розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!