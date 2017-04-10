Уэстбрук вышел на чистое 4-е место по числу трипл-даблов за карьеру

По этому показателю Уэстбрук вышел на чистое четвёртое место в истории НБА, обойдя Уилта Чемберлена (78). Впереди Уэстбрука остаются только Джейсон Кидд (107 трипл-даблов), Мэджик Джонсон (138) и Оскар Робертсон (181).



Напомним, что этот трипл-дабл стал для Уэстбрука 42-м в нынешнем сезоне и позволил установить новый рекорд НБА.