«Финикс» обыграл «Даллас», «Детройт» победил «Мемфис»
«Финикс Санз» победил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 124:111.
Самыми результативными игроками в составе «Финкиса» стали Ти Джей Уоррен и Девин Букер, набравшие по 21 очку. Тайлер Юлис оформил
В ещё одном матче «Детройт Пистонс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 103:90. Самыми результативными у «Детройта» стали Бобан Марьянович, на счету которого 14 очков и 10 подборов, и Реджи Баллок (14 очков). За «Мемфис» 15 очков набрал Майк Конли.
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