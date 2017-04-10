«Финикс» обыграл «Даллас», «Детройт» победил «Мемфис»

Самыми результативными игроками в составе «Финкиса» стали Ти Джей Уоррен и Девин Букер, набравшие по 21 очку. Тайлер Юлис оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 передач. За «Даллас» по 21 очку набрали Дуайт Пауэлл и Йоги Феррелл.



В ещё одном матче «Детройт Пистонс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 103:90. Самыми результативными у «Детройта» стали Бобан Марьянович, на счету которого 14 очков и 10 подборов, и Реджи Баллок (14 очков). За «Мемфис» 15 очков набрал Майк Конли.