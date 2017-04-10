Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29370478/
10 апреля 2017, 8:40 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Финикс» обыграл «Даллас», «Детройт» победил «Мемфис»

«Финикс Санз» победил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 124:111.

Самыми результативными игроками в составе «Финкиса» стали Ти Джей Уоррен и Девин Букер, набравшие по 21 очку. Тайлер Юлис оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 передач. За «Даллас» по 21 очку набрали Дуайт Пауэлл и Йоги Феррелл.

В ещё одном матче «Детройт Пистонс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 103:90. Самыми результативными у «Детройта» стали Бобан Марьянович, на счету которого 14 очков и 10 подборов, и Реджи Баллок (14 очков). За «Мемфис» 15 очков набрал Майк Конли.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Уэстбрук установил рекорд НБА по числу трипл-даблов в одном сезоне

Уэстбрук установил рекорд НБА по числу трипл-даблов в одном сезоне

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук установил рекорд по числу трипл- даблов в одном розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!