Уэстбрук установил рекорд НБА по числу трипл-даблов в одном сезоне
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук установил рекорд по числу трипл- даблов в одном розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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28-летний американец в матче с «Денвером» сделал 42-й
Уэстбрук в текущем розыгрыше «регулярки» установил еще несколько рекордов — стал первым игроком, сделавшим трипл- дабл со стопроцентной точностью бросков (шесть двухочковых бросков + шесть штрафных), а также набрал наибольшее количество очков, сделав
Уэстбрук был выбран «Оклахомой» на драфте 2008 года под четвертым номером. Перед этим он приезжал в просмотровые лагеря нескольких команд лиги, однако во всех получал плохие отзывы. Однако в первом сезоне в НБА он провел в стартовой пятерке больше половины матчей команды в регулярном чемпионате (65 из 82) и был включен в сборную новичков лиги.
Уэстбрук шесть раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, дважды становился их самым ценным игроком. В составе сборной США становился чемпионом мира 2010 года и олимпийским чемпионом 2012 года.
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