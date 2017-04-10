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10 апреля 2017, 8:50 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Уэстбрук установил рекорд НБА по числу трипл-даблов в одном сезоне

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук установил рекорд по числу трипл- даблов в одном розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче с Денвером он сделал 42-й <nobr>трипл-дабл</nobr> в сезоне и обошел Оскара <span class=error>Робертсона</span>. Увеличить
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28-летний американец в матче с «Денвером» сделал 42-й трипл-дабл и превзошел достижение Оскара Робертсона, которое тот установил в сезоне-1961/62, выступая за «Цинциннати Роялз» (нынешнее название — «Сакраменто»). В матче с «Денвером» он набрал 50 очков, 16 подборов и 10 передач.

Уэстбрук в текущем розыгрыше «регулярки» установил еще несколько рекордов — стал первым игроком, сделавшим трипл- дабл со стопроцентной точностью бросков (шесть двухочковых бросков + шесть штрафных), а также набрал наибольшее количество очков, сделав трипл-дабл — 57. При этом Робертсон сохраняет рекорд по количеству трипл-даблов за карьеру (181 за 14 сезонов). Уэстбрук оформил 78-й трипл- дабл за девять сезонов, кроме того в предыдущем матче с «Финиксом» он обеспечил себе сезонный трипл-дабл (двузначное количество баллов по трем статистическим показателям в среднем за сезон), это удавалось сделать лишь раз все тому же Робертсону в сезоне-1961/62.

Трипл-дабл — баскетбольный термин, означающий набор игроком в одном матче в трех статистических показателях (очки, перехваты, блок-шоты, результативные передачи и подборы) не менее 10 пунктов.

Уэстбрук был выбран «Оклахомой» на драфте 2008 года под четвертым номером. Перед этим он приезжал в просмотровые лагеря нескольких команд лиги, однако во всех получал плохие отзывы. Однако в первом сезоне в НБА он провел в стартовой пятерке больше половины матчей команды в регулярном чемпионате (65 из 82) и был включен в сборную новичков лиги.

Уэстбрук шесть раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, дважды становился их самым ценным игроком. В составе сборной США становился чемпионом мира 2010 года и олимпийским чемпионом 2012 года.
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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома» Рассел Уэстбрук повторил рекорд по количеству трипл-даблов в одном сезоне регулярного чемпионата.
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