Трипл-дабл Леброна Джеймса не помог «Кливленду» обыграть «Атланту»

Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Атланты», завершилась со счетом 126:125 (21:38, 25:27, 21:28, 44:18, 15:14) в пользу хозяев, в составе которых 22 очка набрал Пол Миллсэп. У «Кливленда» трипл-дабл сделал Леброн Джеймс (32 очка, 16 подборов, 10 передач), дабл-дабл — Кевин Лав (11 очков, 15 подборов), Кайри Ирвинг набрал 45 очков.

В следующем матче «Кливленд» 10 апреля сыграет на выезде с «Майами», а «Атланта» 11 апреля примет «Шарлотт».