Трипл-дабл Леброна Джеймса не помог «Кливленду» обыграть «Атланту»
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Атланты» в овертайме обыграли «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Атланты», завершилась со счетом 126:125 (21:38, 25:27, 21:28, 44:18, 15:14) в пользу хозяев, в составе которых 22 очка набрал Пол Миллсэп. У «Кливленда»
В следующем матче «Кливленд» 10 апреля сыграет на выезде с «Майами», а «Атланта» 11 апреля примет «Шарлотт».
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