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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29370227/
10 апреля 2017, 2:26 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Трипл-дабл Леброна Джеймса не помог «Кливленду» обыграть «Атланту»

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Атланты» в овертайме обыграли «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке «Атланты», завершилась со счетом 126:125 (21:38, 25:27, 21:28, 44:18, 15:14) в пользу хозяев, в составе которых 22 очка набрал Пол Миллсэп. У «Кливленда» трипл-дабл сделал Леброн Джеймс (32 очка, 16 подборов, 10 передач), дабл-дабл — Кевин Лав (11 очков, 15 подборов), Кайри Ирвинг набрал 45 очков.

В следующем матче «Кливленд» 10 апреля сыграет на выезде с «Майами», а «Атланта» 11 апреля примет «Шарлотт».
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