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9 апреля 2017, 11:31 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» победил «Нью-Орлеан», несмотря на 22 очка Кука

«Голден Стэйт Уорриорз» дома победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 123:101 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Хозяева выиграли борьбу за подборы 53:34, а также отдали 37 результативных передач против 24 у соперника.

Самым результативным игроком встречи с 22 очками стал разыгрывающий «Нью-Орлеана» Куинн Кук. У победителей отличился атакующий защитник Клэй Томпсон, набравший 20 очков. Вернувшийся в строй лёгкий форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант записал в актив 16 очков и 10 подборов.
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