Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29364803/
9 апреля 2017, 11:20 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Баскетболист «Портленда» Лиллард набрал 59 очков в матче НБА и установил рекорд клуба

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард набрал 59 очков в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Юты» (101:86), установив личный и клубный рекорды.

Лиллард забросил 18 из 34 бросков с игры, включая 9 из 14 трехочковых и 14 из 16 штрафных. Ранее клубный рекорд результативности принадлежал Дэймону Стадемайру (54).

Этот результат не является лучшим в сезоне. Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон 6 декабря набрал 60 очков в матче против «Индианы». Баскетболист «Финикса» Девин Букер 20 марта побил этот рекорд, записав на свой счет 70 очков во встрече с «Бостоном». Он стал первым игроком НБА с 2006 года и шестым — в истории, сумевшим набрать не менее 70 очков в одном регулярном матче.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
9 апреля

Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая

Будогосский: РФС обязательно будет назначать на топ-матчи бригады из пяти судей

Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги