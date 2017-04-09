Баскетболист «Портленда» Лиллард набрал 59 очков в матче НБА и установил рекорд клуба

Лиллард забросил 18 из 34 бросков с игры, включая 9 из 14 трехочковых и 14 из 16 штрафных. Ранее клубный рекорд результативности принадлежал Дэймону Стадемайру (54).

Этот результат не является лучшим в сезоне. Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон 6 декабря набрал 60 очков в матче против «Индианы». Баскетболист «Финикса» Девин Букер 20 марта побил этот рекорд, записав на свой счет 70 очков во встрече с «Бостоном». Он стал первым игроком НБА с 2006 года и шестым — в истории, сумевшим набрать не менее 70 очков в одном регулярном матче.