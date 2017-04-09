«Лос-Анджелес» одержал пятую победу подряд, обыграв «Сан-Антонио»

В течение первых двух четвертей ни одной из команд не удавалось добиться значительного преимущества в счёте. К концу третьей двадцатиминутки «Клипперс» оторвались на 12 очков и сохранили это преимущество до финальной сирены.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Спёрс» Леонард Кавай, набравший 28 очков. В составе «Клипперс» дабл-дабл на счету Деандре Джордана (17 очков, 17 подборов).



«Лос-Анджелес» одержал 49-ю победу и занимает 5-е место в Западной конференции, «Сан-Антонио» располагается на 2-й строчке с 61 победой.

