«Майами» в гостях победил «Вашингтон», Уайтсайд набрал 30 очков
«Майами Хит» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 106:103 в матче регулярного чемпионата НБА.
В течение матча несколько раз менялся лидер, и ни одной из команд не удавалось добиться значительного преимущества в счёте. В напряженной концовке «Хит» одержали победу благодаря точному броску Джеймса Джонсона и двум штрафным Джоша Ричардсона.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Майами» Хассан Уайтсайд — на его счету
«Майами» одержал 39-ю победу в сезоне и располагается на 9-месте в Восточной конференции, уступая «Чикаго» по дополнительным показателям. «Вашингтон» находится на 4-й позиции, имея 48 побед.
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