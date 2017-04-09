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9 апреля 2017, 10:12 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

37 очков Джорджа помогли «Индиане» победить «Орландо»

«Индиана Пэйсерс» на выезде переиграл «Орландо Мэджик» со счётом 127:112 в матче регулярного чемпионата НБА.

«Мэджик» лидировали в первой четверти, однако во второй двенадцатиминутке «Пэйсерс» вышли вперёд и не позволяли сопернику отыграться до самой финальной сирены.

Наибольшее количество очков — 37 — набрал форвард «Индианы» Пол Джордж, а Майлз Тёрнер отметился дабл-даблом (23 очка, 10 подборов). У «Орландо» 29 очков на счету Терренса Росса, 23 — у Эвана Фурнье.

«Индиана» одержала 40-ю победу в сезоне и занимает 7-е место в Восточном дивизионе, «Орландо» расположился на 14-й строчке, имея 28 побед.
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