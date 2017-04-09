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9 апреля 2017, 10:06 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бостон» победил «Шарлотт», Томас набрал 32 очка, у Батюма — 31

«Бостон Селтикс» на выезде переиграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 121:114 в матче регулярного чемпионата НБА.

«Хорнетс» повели в первой четверти, однако второй и третий периоды прошли с преимуществом гостей, которые оторвались на 19 очков. «Шарлотт» смог отыграть отставание в последней четверти, но в концовке чуть лучше оказались «Селтикс».

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бостона» Айзея Томас, набравший 32 очка, на счету Келли Олиника дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов. В составе «Шарлотт» 31 очко набрал Николя Батюм, 23 очка — у Кембы Уокера.

«Бостон» одержал 51-ю победу в сезоне и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Шарлотт» с 36 победами расположился на 11-й строчке.
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