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9 апреля 2017, 10:02 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бруклин» вырвал победу у «Чикаго», несмотря на возвращение Уэйда

«Бруклин Нетс» дома переиграл «Чикаго Буллз» со счётом 107:106 в матче регулярного чемпионата НБА.

Хозяева сохраняли лидерство в течение первой половины матча — во второй четверти их отрыв составлял 15 очков. В третьей двенадцатиминутке «Чикаго» отыграл отставание и вышел вперёд, однако в самой концовке матча «Нетс» всё же вырвали победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Буллз» Джимми Батлер, набравший 33 очка. У «Бруклина» дабл-дабл на счету Рондэя Холлиса-Джефферсона (16 очков, 12 подборов).

Защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд провёл первую игру с 15 марта и набрал 14 очков.

«Бруклин» одержал свою 20-ю победу и находится на последнем месте в Восточной конференции, а «Чикаго» располагается на 8-й строчке с 39 победами.
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