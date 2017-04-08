НБА не будет вмешиваться в конфликт между Доланом и болельщиком «Нью-Йорка»
Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига не будет вмешиваться в конфликт между владельцем «Нью-Йорк Никс» Джеймсом Доланом и болельщиком клуба.
«Я думаю, что сейчас слишком много времени уделяется вещам, связанным с владельцем “Никс”. Это не является тем, чем мы обычно занимаемся. Меня не особо беспокоит этот инцидент», — приводит слова Сильвера ESPN.
Напомним, что перед матчем с «Чикаго Буллз» (100:91) Долан вступил в перепалку с болельщиком, который призвал его продать клуб.
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