НБА не будет вмешиваться в конфликт между Доланом и болельщиком «Нью-Йорка»

«Я думаю, что сейчас слишком много времени уделяется вещам, связанным с владельцем “Никс”. Это не является тем, чем мы обычно занимаемся. Меня не особо беспокоит этот инцидент», — приводит слова Сильвера ESPN.



Напомним, что перед матчем с «Чикаго Буллз» (100:91) Долан вступил в перепалку с болельщиком, который призвал его продать клуб.