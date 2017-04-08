Клуб украинца Алексея Леня «Финикс» прервал серию из 13 поражений в НБА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда «Финикс Санз», в составе которой выступает украинец Алексей Лень, в родных стенах разгромила «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 120:99. Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Девин Букер, набравший 37 очков. Легкий форвард Ти Джей Уоррен оформил дабл-дабл — 23 очка и 16 подборов.

Украинский центровой Алексей Лень вышел в основе, сыграл 21 минуту, за которые набрал 9 очков, сделал 10 подборов, 1 передачу, 1 перехват. В его активе 1 блокшот. Лень совершил 1 потерю и получил 6 фолов.

Благодаря победе «Санз» прервали серию из 13 поражений, но по-прежнему на последнем месте в Западной конференции (23 победы, 57 поражений).

Финикс — Оклахома-Сити 120:99 (32:19, 39:29, 24:24, 25:27).

Финикс: Букер (37), Уоррен (23 + 16 подборов), Юлис (12), Джонс (11), Дадли (11), Уильямс (11), Лень (9 + 10 подборов), Крисс (4), Бендер (2).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (23 + 12 подборов + 8 передач), Кантер (17), Гибсон (12), Адамс (12 + 11 подборов), Макдермотт (11), Оладипо (7), Сабонис (6), Грант (4), Коул (3), Кристон (2), Синглер (2).

Кливленд — Атланта 100:114 (19:21, 31:31, 28:31, 22:31).

Кливленд: Джеймс (27), Ирвинг (18), Фрай (16), Лав (15 + 15 подборов), Корвер (9), Уильямс (4), Джефферсон (4), Джей Ар Смит (3), Уильямс (2), Сэндерс (2).

Атланта: Хардуэй (22), Данливи (20), Ильясова (13), Мускала (13), Хамфрис (12), Дилэйни (10 + 8 передач), Бембри (8), Кальдерон (7), Принс (5), Келли (4).

Торонто — Майами 96:94 (26:19, 27:24, 17:22, 26:29).

Торонто: ДеРозан (38), Джозеф (14), Лаури (12), Ибака (11), Валанчюнас (9 + 10 подборов), Кэрролл (7), Паттерсон (3), Райт (2).

Майами: Дж. Джонсон (22 + 10 подборов), Драгич (18), Уайтсайд (12 + 10 подборов), Эллингтон (12), Ричардсон (10), Макгрудер (9), Джонсон (9), Рид (2).

Хьюстон — Детройт 109:114 (30:24, 24:28, 33:23, 22:39).

Хьюстон: Харден (33 + 12 передач), Уильямс (15), Гордон (13), Харрелл (13), Андерсон (9), Нене (8), Беверли (6 + 13 подборов), Ариза (6), Уильямс (4), Онуаку (2).

Детройт: Марьянович (27 + 12 подборов), Смит (20), Харрис (17), Элленсон (15 + 11 подборов), Джонсон (13), Драммонд (8), Буллок (6), Удрих (4), Колдуэлл-Поуп (2), М-с Моррис (2).

Мемфис — Нью-Йорк 101:88 (27:21, 26:26, 17:25, 31:16).

Мемфис: Конли (31), Марк Газоль (16 + 10 подборов), Селден (13), Картер (12), Аллен (10), Грин (10), Райт (4), Болдуин (3), Рэндолф (2).

Нью-Йорк: Ли (16), Ндур (15), Холидэй (12), Эрнангомес (11 + 10 подборов), Кузминскас (10), О’Куинн (9), Вуячич (7), Пламли (4), Бэйкер (2), Рэндл (2).

Даллас — Сан-Антонио 89:102 (26:21, 35:29, 8:25, 20:27).

Даллас: Пауэлл (12), Феррелл (11), Барнс (8), Новицки (8), Ноэл (8), Бареа (8), Харрис (7), Бруссино (7), Межри (6), Мэттьюз (6), Финни-Смит (4), Ютофф (4).

Сан-Антонио: Форбс (27 + 6 передач), Бертанс (19), Ли (16 + 13 подборов), Симмонс (12), Дедмон (10 + 13 подборов), Андерсон (9 + 10 подборов), Энтони (7), Миллс (2).

Юта — Миннесота 120:113 (29:31, 26:29, 40:28, 25:25).

Юта: Хэйворд (39), Джонсон (22), Гобер (16), Инглс (11), Фэйворс (13), Экзам (9), Худ (6), Мак (3), Уити (1).

Миннесота: Таунс (32 + 13 подборов), Рубио (26 + 12 передач), Уиггинс (25), Мухаммад (11), Раш (6), Дженг (6). Данн (3), Джонс (2), Каспи (2).

Денвер — Нью-Орлеан 122:106 (30:25, 21:25, 41:24, 30:32).

Денвер: Мюррэй (30), Йокич (23 + 12 подборов), Харрис (20), Галлинари (13), Мудиай (9), Пламли (8), Чендлер (7), Фарид (7), Эрнангомес (5).

Нью-Орлеан: Дэвис (25), Кроуфорд (20), Аженса (15), Мур (10), Холидэй (9), Кук (8), Диалло (6), Хилл (5), Каннингем (4). Мотеюнас (4).

Лейкерс — Сакраменто 98:94 (18:31, 26:14, 25:25, 29:24).

Лейкерс: Рэндл (25), Ингрэм (14), Расселл (13), Кларксон (12), Робинсон (9), Нэнс (7 + 11 подборов), Брюэр (6), Блэк (6), Эннис (4), Метта Уолд Пис (2).

Сакраменто: Лабиссьер (19), Хилд (17), Коллисон (15 + 10 передач), Коули-Стайн (14), Папаяннис (10 + 10 подборов), Маклемор (9), Гэллоуэй (5), Эванс (3), Аффлало (2).

Восточная конференция.

1. *Кливленд Кавальерс — 51 победа/28 поражений.

2. *Бостон Селтикс — 50/29.

3. *Торонто Рэпторс — 49/31.

4. *Вашингтон Уизардс — 48/31.

5. Атланта Хоукс — 41/38.

6. Милуоки Бакс — 40/39.

7. Чикаго Буллз — 39/40.

8. Индиана Пэйсерс — 39/40.

9. Майами Хит — 38/41.

10. Детройт Пистонс — 36/43.

11. Шарлотт Хорнетс — 36/43.

12. **Нью-Йорк Никс — 30/50.

13. **Орландо Мэджик — 28/51.

14. **Филадельфия Сиксерс — 28/51.

15. **Бруклин Нетс — 19/60.

Западная конференция.

1. * Голден Стэйт Уорриорз — 65 побед / 14 поражений.

2. *Сан-Антонио Сперс — 61/18.

3. *Хьюстон Рокетс — 53/26.

4. *Юта Джаз — 49/30.

5. *Лос-Анджелес Клипперс — 48/31.

6. *Оклахома-Сити Тандер — 45/34.

7. *Мемфис Гриззлиз — 43/37.

8. Портленд Трэйл Блэйзерс — 39/40.

9. Денвер Наггетс -38/41.

10. **Нью-Орлеан Пеликанс — 33/46.

11. **Даллас Маверикс — 32/47.

12. **Сакраменто Кингз — 31/48.

13. **Миннесота Тимбервулвз — 31/48.

14. **Лос-Анджелес Лейкерс — 24/55.

15. **Финикс Санз — 23/57.

* Обеспечили место в плей-офф.