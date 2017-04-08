«Финикс» прервал 13-матчевую серию поражений в НБА, дома победив «Оклахому-Сити»
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Финикс Санз» обыграли «Оклахому-Сити Тандер» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая в пятницу в Финиксе, закончилась со счетом 120:99 (32:19, 39:29, 24:24, 25:27) в пользу хозяев, которые прервали 13-матчевую серию поражений.
В составе победителей самым результативным стал Девин Букер, набравший 37 очков 21 из которых в четвертой четверти;
«Оклахома-Сити», с 41-й победой занимающая шестое место в Западной конференции, уже обеспечила себе выход
Результаты остальных матчей:
«Кливленд» — «Атланта» — 100:114,
«Торонто» — «Майами» — 96:94,
«Мемфис» — «Нью-Йорк» — 101:88,
«Хьюстон» — «Детройт» — 109:114,
«Даллас» — «Сан-Антонио» — 89:102,
«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 122:106,
«Юта» — «Миннесота» — 120:113,
«Лейкерс» — «Сакраменто» — 98:94.
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