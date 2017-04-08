«Финикс» прервал 13-матчевую серию поражений в НБА, дома победив «Оклахому-Сити»

Игра, прошедшая в пятницу в Финиксе, закончилась со счетом 120:99 (32:19, 39:29, 24:24, 25:27) в пользу хозяев, которые прервали 13-матчевую серию поражений.

В составе победителей самым результативным стал Девин Букер, набравший 37 очков 21 из которых в четвертой четверти; дабл-дабл оформил Ти Джей Уоррен (23 очка + 16 подборов). У «Тандер» дабл-даблы сделали Расселл Уэстбрук (23 очка + 12 подборов) и Стивен Адамс (12 очков + 11 подборов).

«Оклахома-Сити», с 41-й победой занимающая шестое место в Западной конференции, уже обеспечила себе выход плей-офф. «Финикс», с 20 победами идущий последним на Западе, ранее потерял шансы на путевку в плей-офф.

Результаты остальных матчей:

«Кливленд» — «Атланта» — 100:114,

«Торонто» — «Майами» — 96:94,

«Мемфис» — «Нью-Йорк» — 101:88,

«Хьюстон» — «Детройт» — 109:114,

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 89:102,

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 122:106,

«Юта» — «Миннесота» — 120:113,

«Лейкерс» — «Сакраменто» — 98:94.