Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, сделавшим сезонный трипл-дабл

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В матче регулярного чемпионата против «Финикса» (99:120) 28-летний американец набрал 23 очка, сделал 12 подборов и 8 передач. Шестая передача во встрече гарантировала ему двузначное количество баллов по трем статистическим показателям в среднем за сезон.

Ранее это удавалось сделать лишь Оскару Робертсону в сезоне-1961/62 в составе «Цинциннати Роялз» (нынешнее название — «Сакраменто»). Тогда на его счету по итогам чемпионата было в среднем 30,8 очка, 12,5 подбора, 11,4 передачи.

За три матча до конца чемпионата статистика Уэстбрука — 31,8 очка, 10,7 подбора, 10,4 передачи.

Уэстбрук был выбран «Оклахомой» на драфте 2008 года под четвертым номером. Шесть раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, дважды становился их самым ценным игроком. В составе сборной США становился чемпионом мира 2010 года и олимпийским чемпионом 2012 года.