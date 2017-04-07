Карлайл: «Даллас» ограничит игровое время ветеранов в конце сезона

«В последних четырёх матчах чемпионата мы выделим много игрового времени нашим молодым игрокам. Наши ветераны будут принимать участие в матчах, но их время будет ограничено. А время молодых игроков соответственно увеличится.



Такие игроки, как Дирк Новицки, у которого были проблемы с ахиллом, и Уэсли Мэттьюз, несомненно, будут проводить меньше времени на площадке», — цитирует Карлайла Rotoworld.