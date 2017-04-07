Карлайл: «Даллас» ограничит игровое время ветеранов в конце сезона
Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл заявил, что в завершающих матчах регулярного чемпионата игровое время ветеранов команды будет значительно сокращено.
«В последних четырёх матчах чемпионата мы выделим много игрового времени нашим молодым игрокам. Наши ветераны будут принимать участие в матчах, но их время будет ограничено. А время молодых игроков соответственно увеличится.
Такие игроки, как Дирк Новицки, у которого были проблемы с ахиллом, и Уэсли Мэттьюз, несомненно, будут проводить меньше времени на площадке», — цитирует Карлайла Rotoworld.
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