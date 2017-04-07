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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29355060/
7 апреля 2017, 19:36 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Тони Паркер: Газоль, Кириленко, Новицки и я открыли дверь европейцам в НБА

Французский разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер заявил, что, по его мнению, именно он и ещё несколько баскетболистов из Европы стали настоящими первопроходцами для выходцев из Старого Света в НБА.

«Для меня попадание в НБА было больше чем мечтой. Сейчас я и Пау Газоль немного чувствуем себя отцами-первопроходцами для молодого поколения европейцев в Лиге. Конечно, другие прилагали усилия до нас, но именно я, Пау Газоль, Андрей Кириленко и Дирк Новицки по-настоящему открыли дверь для европейцев в НБА.

После нас многие хотели стать новыми Газолями. Сейчас кажется сумасшествием то, сколько европейцев выходят на драфт НБА», — приводит слова Паркера Eurohoops.
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