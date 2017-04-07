Тони Паркер: Газоль, Кириленко, Новицки и я открыли дверь европейцам в НБА
Французский разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер заявил, что, по его мнению, именно он и ещё несколько баскетболистов из Европы стали настоящими первопроходцами для выходцев из Старого Света в НБА.
«Для меня попадание в НБА было больше чем мечтой. Сейчас я и Пау Газоль немного чувствуем себя
После нас многие хотели стать новыми Газолями. Сейчас кажется сумасшествием то, сколько европейцев выходят на драфт НБА», — приводит слова Паркера Eurohoops.
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