Тони Паркер: Газоль, Кириленко, Новицки и я открыли дверь европейцам в НБА

«Для меня попадание в НБА было больше чем мечтой. Сейчас я и Пау Газоль немного чувствуем себя отцами-первопроходцами для молодого поколения европейцев в Лиге. Конечно, другие прилагали усилия до нас, но именно я, Пау Газоль, Андрей Кириленко и Дирк Новицки по-настоящему открыли дверь для европейцев в НБА.



После нас многие хотели стать новыми Газолями. Сейчас кажется сумасшествием то, сколько европейцев выходят на драфт НБА», — приводит слова Паркера Eurohoops.