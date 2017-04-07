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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29347082/
7 апреля 2017, 11:42 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

НБА прогнозирует потолок зарплат в следующем сезоне на уровне $ 101 млн

НБА обнародовала новый прогноз потолка зарплат на следующий сезон, который составит $ 101 млн, сообщает Yahoo Sports.

Таким образом, уровень налога на роскошь поднимется до $ 121 млн. В нынешнем сезоне эти показатели равнялись $ 94,1 млн и $ 113 млн соответственно. Окончательные параметры зарплатных ведомостей станут известны после завершения сезона.

В зависимости от верхнего уровня потолка зарплат рассчитываются размеры максимальных зарплат для всех категорий игроков, а также шкала зарплат по контрактам новичков.
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