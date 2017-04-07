НБА прогнозирует потолок зарплат в следующем сезоне на уровне $ 101 млн

Таким образом, уровень налога на роскошь поднимется до $ 121 млн. В нынешнем сезоне эти показатели равнялись $ 94,1 млн и $ 113 млн соответственно. Окончательные параметры зарплатных ведомостей станут известны после завершения сезона.



В зависимости от верхнего уровня потолка зарплат рассчитываются размеры максимальных зарплат для всех категорий игроков, а также шкала зарплат по контрактам новичков.