«Портленд» победил «Миннесоту», несмотря на 36 очков Уиггинса
«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке победил «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 105:98 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.
При этом по ходу поединка хозяевам удалось отыграть отставание «-14». «Портленд» реализовал 42% трёхочковых против 22% у соперника.
Самым результативным игроком встречи с 36 очками стал атакующий защитник «Миннесоты» Эндрю Уиггинс. У победителей отличился атакующий защитник Аллен Крэбб, набравший 25 очков и совершивший 5 подборов.
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