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7 апреля 2017, 9:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

35 очков Томаса не помогли «Бостону» уйти от поражения в матче с «Атлантой»

«Атланта Хоукс» дома переиграл «Бостон Селтикс» со счётом 123:116 в матче регулярного чемпионата НБА.

В первой четверти «Хоукс» добились преимущества в 14 очков, однако во второй позволили «Селтикс» сравнять счёт. Третья двенадцатиминутка вновь осталась за «Атлантой» — хозяева создали гандикап в 20 очков, который и позволил им довести матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бостона» Айзея Томас, набравший 35 очков. Кроме того, 24 очка в составе «Селтикс» на счету Джея Краудера. У «Атланты» дабл-даблом отметился Пол Миллсэп (26 очков, 12 подборов), а Тим Хардуэй-младший и Торин Принс набрали 23 и 20 очков соответственно.

«Атланта» одержала 40-ю победу в сезоне и занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Бостон» располагается на 2-й строчке.
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