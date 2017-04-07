35 очков Томаса не помогли «Бостону» уйти от поражения в матче с «Атлантой»
«Атланта Хоукс» дома переиграл «Бостон Селтикс» со счётом 123:116 в матче регулярного чемпионата НБА.
В первой четверти «Хоукс» добились преимущества в 14 очков, однако во второй позволили «Селтикс» сравнять счёт. Третья двенадцатиминутка вновь осталась за «Атлантой» — хозяева создали гандикап в 20 очков, который и позволил им довести матч до победы.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бостона» Айзея Томас, набравший 35 очков. Кроме того, 24 очка в составе «Селтикс» на счету Джея Краудера. У «Атланты»
«Атланта» одержала 40-ю победу в сезоне и занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Бостон» располагается на 2-й строчке.
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