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7 апреля 2017, 9:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Вашингтон» победил «Нью-Йорк», Бил набрал 25 очков

«Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 106:103 в матче регулярного чемпионата НБА.

«Уизардс» лидировали в течение большей части матча с отрывом около 10 очков, однако в концовке растеряли свой гандикап, и «Нью-Йорк» едва не вырвал победу.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 25 очков. Кроме того, в составе «Уизардс» 24 очка на счету Джона Уолла. У «Никс» 23 очка набрал Кармело Энтони.

«Вашингтон» одержал 48-ю победу в сезоне и занимает 4-е место в Восточной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на 12-й строчке, имея 30 побед.
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