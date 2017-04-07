«Вашингтон» победил «Нью-Йорк», Бил набрал 25 очков

«Уизардс» лидировали в течение большей части матча с отрывом около 10 очков, однако в концовке растеряли свой гандикап, и «Нью-Йорк» едва не вырвал победу.



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 25 очков. Кроме того, в составе «Уизардс» 24 очка на счету Джона Уолла. У «Никс» 23 очка набрал Кармело Энтони.



«Вашингтон» одержал 48-ю победу в сезоне и занимает 4-е место в Восточной конференции, а «Нью-Йорк» располагается на 12-й строчке, имея 30 побед.