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7 апреля 2017, 9:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Орландо» в поединке с «Бруклином» прервал пятиматчевую серию поражений

«Орландо Мэджик» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 115:107 в матче регулярного чемпионата НБА.

В течение первых двух четвертей в матче несколько раз менялся лидер, а в третьей четверти «Мэджик» удалось оторваться на 17 очков. В последней четверти «Бруклин» чуть сократил своё отставание, но переломить ход игры не смог.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Джереми Лин, заработавший 32 очка, 20 очков — на счету Кариса ЛеВерта. У «Орландо» дабл-даблом отметился Никола Вучевич (18 очков, 12 подборов), а Элфрид Пэйтон и Джоди Микс набрали 22 и 20 очков соответственно.

«Орландо» прервал свою пятиматчевую серию поражений и с 28 победами располагается на 13-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» занимает последнее место, имея 19 побед.
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