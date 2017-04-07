«Милуоки» потерпел 3-е поражение подряд, проиграв «Индиане»

«Пэйсерс» проигрывали в начале встречи, однако уже к концу первой четверти вышли вперёд и постоянно наращивали очковый отрыв от соперника.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, заработавший 25 очков. В составе «Индианы» дабл-даблы на счету Пола Джорджа (23 очка, 10 подборов) и Таддеуса Янга (12 очков, 11 подборов).



«Пэйсерс» одержали 39-ю победу в сезоне и занимают 8-е место в Восточной конференции, а «Бакс» располагаются на 6-й строчке, имея 40 побед. Для «Милуоки» это третье поражение подряд, ранее команда уступила «Далласу» и «Оклахоме».