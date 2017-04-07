Трипл-дабл Батлера помог «Чикаго» победить «Филадельфию»
«Чикаго Буллз» на выезде переиграл «Филадельфия Сиксерс» со счётом 102:90 в матче регулярного чемпионата НБА.
«Буллз» недолго уступали в счёте в начале первой четверти и вели в течение всего остального поединка с преимуществом около 15 очков.
Форвард «Чикаго» Джимми Батлер оформил
«Чикаго» одержал 39-ю победу в сезоне и занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Филадельфия» располагается на 13-й строчке, имея 28 побед.
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