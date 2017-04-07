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7 апреля 2017, 9:27 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Трипл-дабл Батлера помог «Чикаго» победить «Филадельфию»

«Чикаго Буллз» на выезде переиграл «Филадельфия Сиксерс» со счётом 102:90 в матче регулярного чемпионата НБА.

«Буллз» недолго уступали в счёте в начале первой четверти и вели в течение всего остального поединка с преимуществом около 15 очков.

Форвард «Чикаго» Джимми Батлер оформил трипл-дабл из 19 очков, 10 подборов и 10 передач. Никола Миротич заработал 22 очка, а у Бобби Портиса дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов. В составе «Филадельфии» дабл-даблом отметился Ричаун Холмс — на его счету 10 очков и 10 подборов.

«Чикаго» одержал 39-ю победу в сезоне и занимает 7-е место в Восточной конференции, а «Филадельфия» располагается на 13-й строчке, имея 28 побед.
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