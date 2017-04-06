Баскетболист Кевин Дюрант проведет первую игру после травмы 8 апреля

Дюрант получил травму колена в матче с «Вашингтоном» 1 марта и с тех пор не выходил на паркет.

Игрок был выбран в первом раунде драфта НБА 2007 года клубом «Сиэтл Суперсоникс» (впоследствии клуб был реорганизован в «Оклахому», однако истории команд разделены) под общим вторым номером. В 2008 году он был признан новичком года в лиге, с 2010 года непрерывно участвует в Матчах всех звезд НБА, а в 2012-м получил приз самому ценному игроку главного события звездного уик-энда. В 2010, 2011, 2012 и 2014 годах становился самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА, в 2014 году также завоевал титул самого ценного игрока лиги. Кроме того, он является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и чемпионом мира (2010) в составе сборной США.

В «Голден Стэйт» Дюрант перешел в 2016 году, в текущем сезоне он провел за клуб 59 матчей, набирая в среднем по 25,3 очка и делая по 8,2 подбора.