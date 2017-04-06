Баскетболист Кевин Дюрант проведет первую игру после травмы 8 апреля
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Один из лидеров клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» форвард Кевин Дюрант примет участие в игре регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана», которая пройдет 8 апреля. Об этом сообщает
пресс-служба «Голден Стэйт».
Дюрант получил травму колена в матче с «Вашингтоном» 1 марта и с тех пор не выходил на паркет.
Игрок был выбран в первом раунде драфта НБА 2007 года клубом «Сиэтл Суперсоникс» (впоследствии клуб был реорганизован в «Оклахому», однако истории команд разделены) под общим вторым номером. В 2008 году он был признан новичком года в лиге, с 2010 года непрерывно участвует в Матчах всех звезд НБА, а в 2012-м получил приз самому ценному игроку главного события звездного
В «Голден Стэйт» Дюрант перешел в 2016 году, в текущем сезоне он провел за клуб 59 матчей, набирая в среднем по 25,3 очка и делая по 8,2 подбора.
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