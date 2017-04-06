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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29337260/
6 апреля 2017, 14:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Сефолоша получит $ 4 млн от полиции Нью-Йорка за урегулирование иска

Защитник «Атланты Хоукс» Табо Сефолоша договорился о мировом соглашении с пятью полицейскими Нью-Йорка, которых он обвинял в незаконном аресте, преследовании и применении чрезмерной силы, сообщает ESPN.

Согласно договору, 32-летний баскетболист получит от представителей полицейского департамента Нью-Йорка $ 4 млн и отзовёт иск.

Напомним, что в результате инцидента возле ночного клуба в апреле 2015 года Сефолоша получил перелом ноги и был вынужден пропустить плей-офф.
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