Сефолоша получит $ 4 млн от полиции Нью-Йорка за урегулирование иска
Защитник «Атланты Хоукс» Табо Сефолоша договорился о мировом соглашении с пятью полицейскими
Нью-Йорка, которых он обвинял в незаконном аресте, преследовании и применении чрезмерной силы, сообщает ESPN.
Согласно договору, 32-летний баскетболист получит от представителей полицейского департамента
Напомним, что в результате инцидента возле ночного клуба в апреле 2015 года Сефолоша получил перелом ноги и был вынужден пропустить
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