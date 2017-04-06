Сефолоша получит $ 4 млн от полиции Нью-Йорка за урегулирование иска

Согласно договору, 32-летний баскетболист получит от представителей полицейского департамента Нью-Йорка $ 4 млн и отзовёт иск.



Напомним, что в результате инцидента возле ночного клуба в апреле 2015 года Сефолоша получил перелом ноги и был вынужден пропустить плей-офф.