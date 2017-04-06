«Торонто», это двойные стандарты! Конфликт в НБА набирает обороты

В матчах НБА есть понятие «концовки мира и дружбы», когда при большой разнице в счете между командами в последней атаке баскетболисты не стремятся набирать очки, а просто доигрывают матч.

В матче «Индиана» — Торонто за несколько секунд до конца матча счет был 106:90, а защитник «Пэсейрс» Стивенсон пренебрег этим правилом и в быстром отрыве забил два очка. Это очень не понравилось игрокам «Торонто», которые набросились на противника всей командой.

На следующий день Лэнс выложил в инстаграм пост, после которого вполне можно обвинять «Торонто» в двойных стандартах: в матче против «Филадельфии» игрок «Торонто» Норман Пауэлл в абсолютно аналогичной ситуации убежал в прорыв и за секунду до конца матча сделал счет 122:98.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BShGQxflX06/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">They got mad at me for what I did but look at this. All I did was jelly. When Lance Stephenson do it's a big deal</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Lance Stephenson (@stephensonlance) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-05T20:31:00+00:00">Апр 5 2017 в 1:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Они разозлились на меня за то, что я сделал, но посмотрите на это, — написал Стивенсон.

Кстати, для Стивенсона этот матч был особенным: первая домашняя игра за «Индиану» после возвращения в родной клуб. За три года Лэнс поменял пять команд, а теперь вернулся в «Пэйсерс». Еще перед матчем он предвкушал свое появление на площадке.

— Это будет подобно возвращению Майкла Джордана в НБА или что-то в этом духе, — говорил «скромный» Лэнс.

Ожидания оправдались: болельщики встретили его овациями.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Welcome back, <a href="https://twitter.com/StephensonLance">@StephensonLance</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/GoPacers?src=hash">#GoPacers</a> <a href="https://t.co/IPEHrFlG9o">pic.twitter.com/IPEHrFlG9o</a></p>— Indiana Pacers (@Pacers) <a href="https://twitter.com/Pacers/status/849402919871016960">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>