«Торонто», это двойные стандарты! Конфликт в НБА набирает обороты
Игрок «Индианы» Лэнс Стивенсон сначала чуть не подрался со всем «Торонто», а потом выиграл информационную борьбу одним постом в инстаграме.
В матчах НБА есть понятие «концовки мира и дружбы», когда при большой разнице в счете между командами в последней атаке баскетболисты не стремятся набирать очки, а просто доигрывают матч.
В матче «Индиана» — Торонто за несколько секунд до конца матча счет был 106:90, а защитник «Пэсейрс» Стивенсон пренебрег этим правилом и в быстром отрыве забил два очка. Это очень не понравилось игрокам «Торонто», которые набросились на противника всей командой.
На следующий день Лэнс выложил в инстаграм пост, после которого вполне можно обвинять «Торонто» в двойных стандартах: в матче против «Филадельфии» игрок «Торонто» Норман Пауэлл в абсолютно аналогичной ситуации убежал в прорыв и за секунду до конца матча сделал счет 122:98.
— Они разозлились на меня за то, что я сделал, но посмотрите на это, — написал Стивенсон.
Кстати, для Стивенсона этот матч был особенным: первая домашняя игра за «Индиану» после возвращения в родной клуб. За три года Лэнс поменял пять команд, а теперь вернулся в «Пэйсерс». Еще перед матчем он предвкушал свое появление на площадке.
— Это будет подобно возвращению Майкла Джордана в НБА или
Ожидания оправдались: болельщики встретили его овациями.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter