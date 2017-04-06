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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29334801/
6 апреля 2017, 11:49 | Баскетбол: НБА | Советский спорт

«Торонто», это двойные стандарты! Конфликт в НБА набирает обороты

Игрок «Индианы» Лэнс Стивенсон сначала чуть не подрался со всем «Торонто», а потом выиграл информационную борьбу одним постом в инстаграме.

В матчах НБА есть понятие «концовки мира и дружбы», когда при большой разнице в счете между командами в последней атаке баскетболисты не стремятся набирать очки, а просто доигрывают матч.

В матче «Индиана» — Торонто за несколько секунд до конца матча счет был 106:90, а защитник «Пэсейрс» Стивенсон пренебрег этим правилом и в быстром отрыве забил два очка. Это очень не понравилось игрокам «Торонто», которые набросились на противника всей командой.

На следующий день Лэнс выложил в инстаграм пост, после которого вполне можно обвинять «Торонто» в двойных стандартах: в матче против «Филадельфии» игрок «Торонто» Норман Пауэлл в абсолютно аналогичной ситуации убежал в прорыв и за секунду до конца матча сделал счет 122:98.

— Они разозлились на меня за то, что я сделал, но посмотрите на это, — написал Стивенсон.

Кстати, для Стивенсона этот матч был особенным: первая домашняя игра за «Индиану» после возвращения в родной клуб. За три года Лэнс поменял пять команд, а теперь вернулся в «Пэйсерс». Еще перед матчем он предвкушал свое появление на площадке.

— Это будет подобно возвращению Майкла Джордана в НБА или что-то в этом духе, — говорил «скромный» Лэнс.

Ожидания оправдались: болельщики встретили его овациями.
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