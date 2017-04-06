«Финикс» украинца Лэня проиграл лидеру чемпионата НБА «Голден Стейт»
В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в центральном из которых лидер регулярного чемпионата «Голден Стейт Уорриорз» в гостях обыграл «Финикс Санс» с украинцем Алексеем Лэнем в составе, сообщает официальный сайт лиги.
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Матч завершился со счетом 111:120.
Лэнь вышел в основном составе, провел на паркете чуть более 12 минут, за которые набрал 8 очков, сделал 4 подбора, совершил 1 потерю и получил 3 фола.
Любопытно, что для «Голден Стэйт» эта победа стала 13-й подряд, а «Финикс» продлил свою неудачную серию до 13 поражений. ъ.
«Голден Стэйт» является лидером Западной конференции (65 побед, 14 поражений), «Финикс» на последнем месте (22 победы, 57 поражений).
В свою очередь,
Финикс — Голден Стэйт 111:120 (18:41, 34:17, 26:33, 33:29).
Финикс: Букер (21), Юлис (20), Дадли (19), Уильямс (16 + 17 подборов), Уоррен (8), Крисс (8 + 11 подборов), Лень (8), Джонс (9), Прайс (2).
Голден Стэйт: Карри (42 + 11 передач), Томпсон (22), Маккоу (9), МакАду (8), Барнс (8 + 8 подборов), Уэст (8), МакГи (8), Кларк (6), Ливингстон (5), Пачулия (4).
Бостон — Кливленд 91:114 (20:19, 22:38, 24:33, 25:24).
Бостон: Томас (26), Краудер (13), Хорфорд (12), Олиник (12), Джонсон (8), Розир (6), Смарт (4), Брэдли (4), Грин (2), Браун (2), Мики (1), Жеребко (1).
Кливленд: Джеймс (36 + 10 подборов), Ирвинг (19), Лав (15 + 16 подборов), Джей Ар Смит (12), Фрай (10 + 8 подборов), Джефферсон (7), Корвер (6), Шамперт (5), Лиггинс (2), Джонс (2).
Мемфис —
Мемфис: Марк Газоль (23), Рэндолф (20), Аллен (14), Харрисон (12), Картер (10), Дэниелс (8), Селден (6), Грин (3), Болдуин (2), Райт (2).
Оклахома-Сити: Уэстбрук (45 + 10 передач), Оладипо (15), Макдермотт (10 + 7 подборов), Кантер (10), Гибсон (8), Адамс (5 + 10 подборов), Сабонис (5), Кристон (3), Роберсон (2).
Шарлотт — Майами 99:112 (23:27, 28:25, 22:34, 26:26).
Шарлотт: Батюм (24), Уокер (18), Марв. Уильямс (15 + 12 подборов), Камински (13),
Майами: Драгич (33), Дж. Джонсон (26), Ричардсон (19), Уайтсайд (13 + 20 подборов), Джонсон (12), Эллингтон (3), Уайт (3), Макгрудер (3).
Детройт — Торонто 102:105 (33:15, 23:31, 24:22, 22:37).
Детройт: Смит (16), Харрис (16),
Торонто: Лаури (27 + 10 передач), Валанчюнас (19), Джозеф (15), ДеРозан (12 + 10 передач), Паттерсон (10), Такер (9), Ибака (7), Пелтль (4), Кэрролл (2).
Хьюстон — Денвер 110:104 (36:25, 23:25, 26:29, 25:25).
Хьюстон: Харден (31 + 10 передач), Нене (16), Ариза (15 + 10 подборов), Капела (15 + 11 подборов), Гордон (11), Уильямс (9), Беверли (9 + 11 подборов), Уильямс (4).
Денвер: Галлинари (23), Харрис (17), Чендлер (16), Йокич (12 + 19 подборов), Фарид (10), Нельсон (8), Мюррэй (8), Мудиай (6), Пламли (4).
Сан-Антонио: Паркер (14), Бертанс (14), Андерсон (11), Ленард (11), Симмонс (9), Пау Газоль (9), Форбс (8), Олдридж (8), Ли (6), Миллс (5).
Лейкерс: Эннис (19), Кларксон (17), Нэнс (15), Рэндл (11), Нваба (10), Ингрэм (8), Робинсон (7), Брюэр (5), Метта Уолд Пис (5), Блэк (5).
Клипперс — Даллас 112:101 (35:24, 27:25, 28:24, 22:28).
Клипперс: Гриффин (32), Редик (25), Пол (22 + 11 передач), Джордан (11 + 20 подборов), Спейтс (7 + 9 подборов), Фелтон (6), Мба, а Муте (4), Андерсон (3), Басс (2).
Даллас: Барнс (15), Феррелл (14), Бареа (14), Мэттьюз (11), Межри (10), Новицки (9), Бруссино (9), Харрис (6), Ноэл (6), Пауэлл (3),
Восточная конференция.
1. *Кливленд Кавальерс — 51 победа/27 поражений.
2. *Бостон Селтикс — 50/28.
3. *Торонто Рэпторс — 48/31.
4. *Вашингтон Уизардс — 47/31.
5. Милуоки Бакс — 40/38.
6. Атланта Хоукс — 39/38.
7. Чикаго Буллз — 38/40.
8. Майами Хит — 38/40.
9. Индиана Пэйсерс — 38/40.
10. Шарлотт Хорнетс — 36/43.
11. Детройт Пистонс — 35/43.
12. **Нью-Йорк Никс — 30/48.
13. **Филадельфия Сиксерс — 28/50.
14. **Орландо Мэджик — 27/51.
15. **Бруклин Нетс — 19/59.
Западная конференция.
1. * Голден Стэйт Уорриорз — 65 побед / 14 поражений.
2. *Сан-Антонио Сперс — 60/18.
3. *Хьюстон Рокетс — 53/25.
4. *Юта Джаз — 48/30.
5. *Лос-Анджелес Клипперс — 48/31.
6. *Оклахома-Сити Тандер — 45/33.
7. *Мемфис Гриззлиз — 42/37.
8. Портленд Трэйл Блэйзерс — 38/40.
9. Денвер Наггетс -37/41.
10. **Нью-Орлеан Пеликанс — 33/45.
11. **Даллас Маверикс — 32/45.
12. **Миннесота Тимбервулвз — 31/46.
13. **Сакраменто Кингз — 31/47.
14. **Лос-Анджелес Лейкерс — 23/55.
15. **Финикс Санз — 22/57.
* Обеспечили место в
** Выбыли из гонки за место в
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