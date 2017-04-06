«Финикс» украинца Лэня проиграл лидеру чемпионата НБА «Голден Стейт»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч завершился со счетом 111:120.

Лэнь вышел в основном составе, провел на паркете чуть более 12 минут, за которые набрал 8 очков, сделал 4 подбора, совершил 1 потерю и получил 3 фола.

Любопытно, что для «Голден Стэйт» эта победа стала 13-й подряд, а «Финикс» продлил свою неудачную серию до 13 поражений. ъ.

«Голден Стэйт» является лидером Западной конференции (65 побед, 14 поражений), «Финикс» на последнем месте (22 победы, 57 поражений).

В свою очередь, вице-лидер регулярного чемпионата «Сан-Антонио» уступил Лейкерс со счетом 95:102 и теперь «Голден Стейт» опережает основного преследователя на 5 побед.

Финикс — Голден Стэйт 111:120 (18:41, 34:17, 26:33, 33:29).

Финикс: Букер (21), Юлис (20), Дадли (19), Уильямс (16 + 17 подборов), Уоррен (8), Крисс (8 + 11 подборов), Лень (8), Джонс (9), Прайс (2).

Голден Стэйт: Карри (42 + 11 передач), Томпсон (22), Маккоу (9), МакАду (8), Барнс (8 + 8 подборов), Уэст (8), МакГи (8), Кларк (6), Ливингстон (5), Пачулия (4).

Бостон — Кливленд 91:114 (20:19, 22:38, 24:33, 25:24).

Бостон: Томас (26), Краудер (13), Хорфорд (12), Олиник (12), Джонсон (8), Розир (6), Смарт (4), Брэдли (4), Грин (2), Браун (2), Мики (1), Жеребко (1).

Кливленд: Джеймс (36 + 10 подборов), Ирвинг (19), Лав (15 + 16 подборов), Джей Ар Смит (12), Фрай (10 + 8 подборов), Джефферсон (7), Корвер (6), Шамперт (5), Лиггинс (2), Джонс (2).

Мемфис — Оклахома-Сити 100:103 (27:34, 23:23, 24:22, 26:24).

Мемфис: Марк Газоль (23), Рэндолф (20), Аллен (14), Харрисон (12), Картер (10), Дэниелс (8), Селден (6), Грин (3), Болдуин (2), Райт (2).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (45 + 10 передач), Оладипо (15), Макдермотт (10 + 7 подборов), Кантер (10), Гибсон (8), Адамс (5 + 10 подборов), Сабонис (5), Кристон (3), Роберсон (2).

Шарлотт — Майами 99:112 (23:27, 28:25, 22:34, 26:26).

Шарлотт: Батюм (24), Уокер (18), Марв. Уильямс (15 + 12 подборов), Камински (13), Кидд-Гилкрист (8), Зеллер (8), Робертс (7), Лэмб (6).

Майами: Драгич (33), Дж. Джонсон (26), Ричардсон (19), Уайтсайд (13 + 20 подборов), Джонсон (12), Эллингтон (3), Уайт (3), Макгрудер (3).

Детройт — Торонто 102:105 (33:15, 23:31, 24:22, 22:37).

Детройт: Смит (16), Харрис (16), М-с Моррис (15), Бэйнс (12 + 7 подборов), Драммонд (11 + 14 подборов), Удрих (8), Буллок (7), Луэр (6), Хиллиард (6), Джонсон (3), Колдуэлл-Поуп (2).

Торонто: Лаури (27 + 10 передач), Валанчюнас (19), Джозеф (15), ДеРозан (12 + 10 передач), Паттерсон (10), Такер (9), Ибака (7), Пелтль (4), Кэрролл (2).

Хьюстон — Денвер 110:104 (36:25, 23:25, 26:29, 25:25).

Хьюстон: Харден (31 + 10 передач), Нене (16), Ариза (15 + 10 подборов), Капела (15 + 11 подборов), Гордон (11), Уильямс (9), Беверли (9 + 11 подборов), Уильямс (4).

Денвер: Галлинари (23), Харрис (17), Чендлер (16), Йокич (12 + 19 подборов), Фарид (10), Нельсон (8), Мюррэй (8), Мудиай (6), Пламли (4).

Сан-Антонио — Лейкерс 95:102 (14:31, 27:22, 29:23, 25:26).

Сан-Антонио: Паркер (14), Бертанс (14), Андерсон (11), Ленард (11), Симмонс (9), Пау Газоль (9), Форбс (8), Олдридж (8), Ли (6), Миллс (5).

Лейкерс: Эннис (19), Кларксон (17), Нэнс (15), Рэндл (11), Нваба (10), Ингрэм (8), Робинсон (7), Брюэр (5), Метта Уолд Пис (5), Блэк (5).

Клипперс — Даллас 112:101 (35:24, 27:25, 28:24, 22:28).

Клипперс: Гриффин (32), Редик (25), Пол (22 + 11 передач), Джордан (11 + 20 подборов), Спейтс (7 + 9 подборов), Фелтон (6), Мба, а Муте (4), Андерсон (3), Басс (2).

Даллас: Барнс (15), Феррелл (14), Бареа (14), Мэттьюз (11), Межри (10), Новицки (9), Бруссино (9), Харрис (6), Ноэл (6), Пауэлл (3), Финни-Смит (2), Ютофф (2).

Восточная конференция.

1. *Кливленд Кавальерс — 51 победа/27 поражений.

2. *Бостон Селтикс — 50/28.

3. *Торонто Рэпторс — 48/31.

4. *Вашингтон Уизардс — 47/31.

5. Милуоки Бакс — 40/38.

6. Атланта Хоукс — 39/38.

7. Чикаго Буллз — 38/40.

8. Майами Хит — 38/40.

9. Индиана Пэйсерс — 38/40.

10. Шарлотт Хорнетс — 36/43.

11. Детройт Пистонс — 35/43.

12. **Нью-Йорк Никс — 30/48.

13. **Филадельфия Сиксерс — 28/50.

14. **Орландо Мэджик — 27/51.

15. **Бруклин Нетс — 19/59.

Западная конференция.

1. * Голден Стэйт Уорриорз — 65 побед / 14 поражений.

2. *Сан-Антонио Сперс — 60/18.

3. *Хьюстон Рокетс — 53/25.

4. *Юта Джаз — 48/30.

5. *Лос-Анджелес Клипперс — 48/31.

6. *Оклахома-Сити Тандер — 45/33.

7. *Мемфис Гриззлиз — 42/37.

8. Портленд Трэйл Блэйзерс — 38/40.

9. Денвер Наггетс -37/41.

10. **Нью-Орлеан Пеликанс — 33/45.

11. **Даллас Маверикс — 32/45.

12. **Миннесота Тимбервулвз — 31/46.

13. **Сакраменто Кингз — 31/47.

14. **Лос-Анджелес Лейкерс — 23/55.

15. **Финикс Санз — 22/57.

* Обеспечили место в плей-офф.