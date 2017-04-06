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6 апреля 2017, 10:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс Долан назвал болельщика «Нью-Йорка» придурком

Владелец «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (100:91) вступил в перепалку с болельщиком, который призвал его продать клуб.

«Я назвал его придурком, потому что он придурок», — приводит слова Долана ESPN.

Сообщается, что владелец «Никс» не хотел, чтобы фанат, которым оказался 35-летний Майк Хамерски, прошёл на стадион. Сотрудник охраны преследовал Майка два квартала, но тот всё же сумел пройти в «Мэдисон Сквер Гарден» и посмотреть игру.
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