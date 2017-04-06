Джеймс Долан назвал болельщика «Нью-Йорка» придурком

«Я назвал его придурком, потому что он придурок», — приводит слова Долана ESPN.



Сообщается, что владелец «Никс» не хотел, чтобы фанат, которым оказался 35-летний Майк Хамерски, прошёл на стадион. Сотрудник охраны преследовал Майка два квартала, но тот всё же сумел пройти в «Мэдисон Сквер Гарден» и посмотреть игру.