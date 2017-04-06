Уэйд может вернуться до завершения регулярного чемпионата

На прошлой тренировке «Чикаго» 35-летний баскетболист тренировался в общей группе. Тренерский штаб не планирует задействовать Уэйда в предстоящей встрече с «Филадельфией Сиксерс», но не исключено, что он выйдет на паркет в поединке против «Бруклин Нетс», который состоится 9 апреля.



Напомним, что Дуэйн получил травму локтя в матче с «Мемфис Гриззлиз» (91:98).