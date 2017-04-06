Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29332931/
6 апреля 2017, 9:43 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэйд может вернуться до завершения регулярного чемпионата

Защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд восстанавливается с опережением графика и может вернуться в строй до окончания регулярного сезона, сообщает ESPN.

На прошлой тренировке «Чикаго» 35-летний баскетболист тренировался в общей группе. Тренерский штаб не планирует задействовать Уэйда в предстоящей встрече с «Филадельфией Сиксерс», но не исключено, что он выйдет на паркет в поединке против «Бруклин Нетс», который состоится 9 апреля.

Напомним, что Дуэйн получил травму локтя в матче с «Мемфис Гриззлиз» (91:98).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!