Дабл-дабл Леброна Джеймса с 36 очками помог «Кливленду» обыграть «Бостон» в матче НБА
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленда» обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду на площадке «Бостона», завершилась со счетом 114:91 (19:20, 38:22, 33:24, 24:25) в пользу гостей, в составе которых
Результаты других матчей дня:
«Шарлотт» — «Майами» — 99:112;.
«Детройт» — «Торонто» — 102:105;.
«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 100:103;.
«Хьюстон» — «Денвер» — 110:104;.
«Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 95:102;.
«Финикс» — «Голден Стэйт» — 111:120.
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