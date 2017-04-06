Дабл-дабл Леброна Джеймса с 36 очками помог «Кливленду» обыграть «Бостон» в матче НБА

Встреча, прошедшая в среду на площадке «Бостона», завершилась со счетом 114:91 (19:20, 38:22, 33:24, 24:25) в пользу гостей, в составе которых дабл-дабл сделали Леброн Джеймс (36 очков, 10 подборов) и Кевин Лав (15 очков, 16 подборов). У «Бостона» 26 очков на свой счет записал Айзея Томас.

Результаты других матчей дня:

«Шарлотт» — «Майами» — 99:112;.

«Детройт» — «Торонто» — 102:105;.

«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 100:103;.

«Хьюстон» — «Денвер» — 110:104;.

«Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 95:102;.

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 111:120.