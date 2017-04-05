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5 апреля 2017, 22:07 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Томпсон прервёт серию из 447 матчей в НБА подряд из-за травмы руки

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон растянул связки правой руки и пропустит как минимум два матча — с «Бостон Селтикс» и «Атланта Хоукс», сообщает The Score.

Таким образом, прервётся самая продолжительная действующая серия НБА по количеству сыгранных матчей подряд — до сих пор Тристан выходил без перерывов в 447 встречах.

Рекорд НБА установил Эй Си Грин, который с 1986 по 2001 год принял участие в 1192 встречах подряд.
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