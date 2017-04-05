Томпсон прервёт серию из 447 матчей в НБА подряд из-за травмы руки

Таким образом, прервётся самая продолжительная действующая серия НБА по количеству сыгранных матчей подряд — до сих пор Тристан выходил без перерывов в 447 встречах.



Рекорд НБА установил Эй Си Грин, который с 1986 по 2001 год принял участие в 1192 встречах подряд.