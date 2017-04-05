Кьюбан: «Далласу» нужно усилить позицию разыгрывающего защитника

«Это был сумасшедший сезон. Он сложился не так, как мы рассчитывали, но мы омолодили команду. И мы продолжим становиться лучше и моложе. Теперь нам нужно усилить позицию разыгрывающего защитника. В этом нет сомнений. Если не сможем сделать это на драфте, изучим рынок свободных агентов. У нас много разыгрывающих, но нам нужен такой, который будет больше отдавать передачи. Этого нам не хватает», — приводит слова Кьюбана пресс-служба клуба.