Благородный. Как Абдул-Джаббар оставлял позади всех легенд НБА

На закате своей карьеры Уилт Чемберлен не переставал обновлять рекорды, и этому, казалось, не было конца и края. Уже давно прошедший свой пик 35-летний Чемберлен принесёт очередное чемпионство «Лейкерс» и станет одним из самых возрастных MVP финалов НБА. Но уже тогда, в 1972 году, он прекрасно понимал, что в лиге появилась новая сила, не только готовая бросить ему вызов, но и через определённое время превзойти, пожалуй, главное его достижение.



На самом деле незаурядные способности Лю Алсиндора проявились ещё в университете Лос-Анджелеса в Калифорнии. Юный центровой на десятилетия вперёд вписал своё имя в книгу рекордов «Брюинз», а его студенческая карьера по праву может считаться эталонной. Ажиотаж вокруг Алсиндора перед дебютом на профессиональном уровне был настолько высок, что на него претендовали сразу две лиги (в спор вмешался «Нью-Йорк Нетс» из Американской баскетбольной ассоциации) и «Харлем Глоубтроттерс». Лю выбрал более выгодное предложение «Милуоки» и через два года привёл «Бакс» к первому титулу, став MVP финала, а уже на следующий день официально сменил имя и фамилию. Это был лишь первый значимый шаг в великой карьере Карима Абдула-Джаббара.



<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQlSwl8gBBf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">This photo represents the end of our professional NBA rivalry. Now that we are good friends I'd like to welcome @JuliusErving to Instagram #TheDocIsIn</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kareem Abdul-Jabbar (@kareemabduljabbar_33) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-16T18:34:22+00:00">Фев 16 2017 в 10:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Элджин Бэйлор — 2 января 1980 года

Шесть сезонов, проведённых в «Милуоки», стали самыми продуктивными для Карима с точки зрения результативности. Лишь однажды Абдул-Джаббар набирал в регулярном чемпионате меньше 2000 очков, а в своих самых результативных сезонах, которые принесли ему единственные титулы лучшего скорера лиги, перешагивал за отметку в 2,5 тысячи. Относительная молодость ассоциации и незначительное падение в цифрах после перехода в «Лейкерс» позволили Кариму вплотную приблизиться к первой пятёрке самых результативных игроков в истории НБА всего за 10 сезонов, а набрать 20 тысяч карьерных очков за 9.



Первой жертвой Карима стал Элджин Бэйлор. Один из самых доминирующих низкорослых форвардов в истории лиги завершил карьеру в 1972 году, но фактически сделал это двумя сезонами ранее, после чего провёл всего 11 матчей. Это сейчас Бэйлор занимает 29-ю строчку в общем рейтинге, но тогда 23 149 очков вполне хватало, чтобы находиться в пятёрке. Абдул-Джаббару потребовалась всего половина сезона-1979/80, чтобы забраться в топ-5: 2 января 1980 года 32 очка в матче против «Индианы» позволили центровому потеснить 11-кратного участника Матча звёзд.



<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:47.5177304964539% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSOwJiWB9nI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#OnThisDateInBasketball, March 29, 1962: #ElginBaylor and #JerryWest became the first teammates to both score 40 or more points in a Playoff game.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Take A Look Back In The Days ? (@onthisdateinbasketball) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-29T17:31:26+00:00">Мар 29 2017 в 10:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Джерри Уэст — 6 января 1981 года

До следующей цели оставалось чуть более 2 тысяч очков, и Кариму потребовался один календарный год, чтобы настигнуть и обойти Джерри «Лого» Уэста. Как и во всех остальных случаях, у центрового было одно неоспоримое преимущество: его заочный соперник уже закончил с баскетболом и никак не мог скорректировать результаты гонки. Уэст провёл великолепную карьеру, став одним из немногих игроков, сохранивших отличную игровую форму вплоть до последних сезонов.



Во многом именно благодаря этому факту Джерри удалось «пережить» Бэйлора и дождаться своего первого чемпионства, завоёванного вместе с Чемберленом. Однако 14 лет, пусть и сверхрезультативных (27 очков за игру), оказалось недостаточно, чтобы удержать пикового Абдул-Джаббара. Именно в сезоне-1980/81 Карим набирал больше, чем в каком-либо другом, проведённом в Лос-Анджелесе. Обойти ещё одного выдающегося игрока «Лейкерс» центровому удалось в игре против «Вашингтон Буллетс»: в очередном историческом матче Карим набрал 25 очков.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BR9UbHigjHJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Honourable Mention: Jerry West Career Averages/ Totals/ Accolades: PPG: 27.0 APG: 6.7 RPG: 5.8 STL: 2.6 Accolades: 12x All-NBA 1x NBA Finals MVP 1x NBA All-Star Game MVP 1x Olympic Gold Medal (Hall of Fame Inductee) #honourablemention #sports #nba #goat #jerry #west #jerrywest #44 #losangeles #lakers #losangeleslakers #allstar #nbalogo</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Top 10 Shooters Of All Time?? (@nba_top10alltime) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-22T23:02:05+00:00">Мар 22 2017 в 4:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Джон Хавличек — 8 ноября 1981 года

Несмотря на бешеный для 33-летнего баскетболиста темп, дотянуться до Джона Хавличека в том же регулярном чемпионате Абдул-Джаббар не смог: лидера «Селтикс» 70-х и лидера «Лейкерс» 80-х разделило 125 очков. Минимальный гандикап был преодолён Каримом всего за 5 матчей нового сезона-1981/82.



На самом деле Хавличек мог продержаться куда дольше, если бы не попал в одну из сильнейших команд в истории спорта. В тех потрясающих «Селтикс» выделиться было невероятно сложно, тем более в компании Сэма Джонса: «Мистер Клатч» был лучшим скорером «Бостона», когда Джон только начинал свою карьеру. На финишной прямой «Хендо» также было с кем поделиться мячом — в какой-то момент Джо Джо Уайт и Дэйв Коуэнс сравнялись по влиянию на результат с Хавличеком. Расстался с местом в тройке Джон 8 ноября 1981 года: в победном матче против «Далласа» Карим отметился 15 очками.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BD81qSWQx3u/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happy Birthday to #JohnHavlicek! The #Celtics legend and franchise all-time leader in points scored (26,395) turns 76 today. Hit like to wish the 8x #NBA champ a good day #Hondo #CausewayStreet #FlashbackFriday #BostonGarden</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от CausewayStreet (@causewaystreet) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-08T19:13:45+00:00">Апр 8 2016 в 12:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Оскар Робертсон — 1 декабря 1981 года

С Оскаром Абдул-Джаббару удалось не только пересечься в одной эпохе, но и четыре сезона отыграть в одной команде. Конечно, это уже был не «мистер трипл-дабл», но и резкого спада после перехода в «Милуоки» у 31-летнего Робертсона не произошло. Звёздное трио, в которое также входил куда менее известный Боб Дэндридж, завоевало титул с первой попытки, правда, после этого в финале больше не появлялось.



Как и большинство звёзд той эпохи, Оскар не провёл в лиге и 15 сезонов, сойдя с дистанции после четырнадцатого. В плане результативности его карьеру можно чётко разделить на время, проведённое в «Цинциннати», когда защитник лишь несколько раз набирал менее 2 тысяч очков за сезон, и лебединую песню в «Милуоки», где он уже в большей степени выступал в роли надёжной опоры молодому таланту. Вторую строчку у своего верного товарища Карим отобрал 1 декабря в матче против «Юты» — для нужного результата хватило и 14 очков.



<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSHvNWCguN8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#FunFactSunday: Oscar Robertson is the only player in NBA history to average a triple-double for an entire season, and not win the MVP award. ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Outshine NYC (@outshinenyc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-27T00:08:32+00:00">Мар 26 2017 в 5:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Уилт Чемберлен — 5 апреля 1984 года

За Робертсоном зияла огромная пропасть, по ту сторону которой находился казавшийся недосягаемым Уилт Чемберлен. На тот момент он был единственным игроком, которому покорилось отметка в 30 тысяч карьерных очков. Конкуренцию среди современников мог составить разве что «вечный друг» Элвин Хэйес, но и он шёл позади Карима. Сам Абдул-Джаббар моложе не становился, но богатырское здоровье и потрясающая стабильность позволили центровому штамповать сезоны, в которых он набирал 20 очков и собирал 15 подборов в среднем за игру.

Момент истины настал за 11 дней до 37-го дня рождения Карима. На матч «Лейкерс» против «Юты» в Лас-Вегасе собралось посмотреть около 18 тысячи болельщиков. Чтобы обойти Уилта, изобретателю «небесного крюка» нужно было набрать всего 22 очка, и менее чем за 9 минут до конца матча после ассиста Мэджика Джонсона Карим взобрался на вершину баскетбольного мира. Все 18 тысяч слились в единой овации, игроки «Лейкерс» образовали мини-карнавал на паркете, а Пэт Райли уже не имел никакого желания растягивать игровое время своего центрового. С того момента и по сей день Карим никому не уступает первую строчку.

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