Благородный. Как Абдул-Джаббар оставлял позади всех легенд НБА
Ровно 33 года назад Карим
Абдул-Джаббар стал самым результативным игроком в истории НБА. Вспоминаем путь центрового к великому рекорду.
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Видимо, что-то случилось...
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На закате своей карьеры Уилт Чемберлен не переставал обновлять рекорды, и этому, казалось, не было конца и края. Уже давно прошедший свой пик 35-летний Чемберлен принесёт очередное чемпионство «Лейкерс» и станет одним из самых возрастных MVP финалов НБА. Но уже тогда, в 1972 году, он прекрасно понимал, что в лиге появилась новая сила, не только готовая бросить ему вызов, но и через определённое время превзойти, пожалуй, главное его достижение.
На самом деле незаурядные способности Лю Алсиндора проявились ещё в университете
Элджин Бэйлор — 2 января 1980 года
Шесть сезонов, проведённых в «Милуоки», стали самыми продуктивными для Карима с точки зрения результативности. Лишь однажды
Первой жертвой Карима стал Элджин Бэйлор. Один из самых доминирующих низкорослых форвардов в истории лиги завершил карьеру в 1972 году, но фактически сделал это двумя сезонами ранее, после чего провёл всего 11 матчей. Это сейчас Бэйлор занимает 29-ю строчку в общем рейтинге, но тогда 23 149 очков вполне хватало, чтобы находиться в пятёрке.
Джерри Уэст — 6 января 1981 года
До следующей цели оставалось чуть более 2 тысяч очков, и Кариму потребовался один календарный год, чтобы настигнуть и обойти Джерри «Лого» Уэста. Как и во всех остальных случаях, у центрового было одно неоспоримое преимущество: его заочный соперник уже закончил с баскетболом и никак не мог скорректировать результаты гонки. Уэст провёл великолепную карьеру, став одним из немногих игроков, сохранивших отличную игровую форму вплоть до последних сезонов.
Во многом именно благодаря этому факту Джерри удалось «пережить» Бэйлора и дождаться своего первого чемпионства, завоёванного вместе с Чемберленом. Однако 14 лет, пусть и сверхрезультативных (27 очков за игру), оказалось недостаточно, чтобы удержать пикового
Джон Хавличек — 8 ноября 1981 года
Несмотря на бешеный для 33-летнего баскетболиста темп, дотянуться до Джона Хавличека в том же регулярном чемпионате
На самом деле Хавличек мог продержаться куда дольше, если бы не попал в одну из сильнейших команд в истории спорта. В тех потрясающих «Селтикс» выделиться было невероятно сложно, тем более в компании Сэма Джонса: «Мистер Клатч» был лучшим скорером «Бостона», когда Джон только начинал свою карьеру. На финишной прямой «Хендо» также было с кем поделиться мячом — в
Оскар Робертсон — 1 декабря 1981 года
С Оскаром
Как и большинство звёзд той эпохи, Оскар не провёл в лиге и 15 сезонов, сойдя с дистанции после четырнадцатого. В плане результативности его карьеру можно чётко разделить на время, проведённое в «Цинциннати», когда защитник лишь несколько раз набирал менее 2 тысяч очков за сезон, и лебединую песню в «Милуоки», где он уже в большей степени выступал в роли надёжной опоры молодому таланту. Вторую строчку у своего верного товарища Карим отобрал 1 декабря в матче против «Юты» — для нужного результата хватило и 14 очков.
Уилт Чемберлен — 5 апреля 1984 года
За Робертсоном зияла огромная пропасть, по ту сторону которой находился казавшийся недосягаемым Уилт Чемберлен. На тот момент он был единственным игроком, которому покорилось отметка в 30 тысяч карьерных очков. Конкуренцию среди современников мог составить разве что «вечный друг» Элвин Хэйес, но и он шёл позади Карима. Сам
Момент истины настал за 11 дней до 37-го дня рождения Карима. На матч «Лейкерс» против «Юты» в
За оставшиеся пять сезонов
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