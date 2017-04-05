Игрок «Оклахомы» Уэстбрук повторил рекорд НБА по количеству трипл-даблов за сезон

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В домашнем матче против «Милуоки» (110:79) 28-летний Уэстбрук набрал 12 очков, сделал 13 подборов и 13 передач. Таким образом, американец сделал 41-й трипл-дабл в сезоне и повторил достижение Оскара Робертсона, которое он установил в сезоне-1961/62, выступая за «Цинциннати Роялз» (нынешнее название — «Сакраменто»).

Уэстбрук был выбран «Оклахомой» на драфте 2008 года под четвертым номером. Шесть раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, дважды становился их самым ценным игроком. В составе сборной США становился чемпионом мира 2010 года и олимпийским чемпионом 2012 года.