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4 апреля 2017, 23:03 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Майка Девина Букера выставлена в Зале славы НБА

Майка защитника «Финикс Санз» Девина Букера, в которой он набрал 70 очков в матче против «Бостон Селтикс» (120:130), была выставлена в Зале славы НБА.

Об этом сообщает официальная страница организации в «Твиттере».

25 марта Девин Букер набрал 70 очков, что позволило ему стать лишь шестым игроком в истории ассоциации, которому покорялся подобный рубеж.

Кроме того, на счету Букера рекорд «Финикса» по результативности за встречу. Также он стал самым молодым игроком в истории лиги, который набирал за матч 60 и более очков. В день игры с Бостоном защитнику было 20 лет и 145 дней.
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