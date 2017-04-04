Майка Девина Букера выставлена в Зале славы НБА

Об этом сообщает официальная страница организации в «Твиттере».



25 марта Девин Букер набрал 70 очков, что позволило ему стать лишь шестым игроком в истории ассоциации, которому покорялся подобный рубеж.



Кроме того, на счету Букера рекорд «Финикса» по результативности за встречу. Также он стал самым молодым игроком в истории лиги, который набирал за матч 60 и более очков. В день игры с Бостоном защитнику было 20 лет и 145 дней.