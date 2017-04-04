Бийомбо и Мудиай намерены сыграть на Афробаскете-2017

По словам первого, он будет рад представить свою команду на турнире и уже общался с национальной федерацией по вопросу страховки.



«Я рад, что мы попали на турнир, мы с федерацией уже имели разговор относительно страховки. Я, как и мой друг Эммануэль Мудиай, очень бы хотел сыграть на турнире. Мы пообщались с функционерами, и, если мы найдём решение по вопросу страховки, я буду более чем счастлив сыграть за сборную. Мы много общались с Мудиаем на эту тему и хотели бы помочь нашей команде», — приводит слова конголезца Sportando.



Афробаскет-2017 пройдёт с 19 по 30 августа. Для ДР Конго это первое попадание на турнир за последние 10 лет.