Бийомбо и Мудиай намерены сыграть на Афробаскете-2017
Центровой «Орландо Мэджик» Бисмак Бийомбо и разыгрывающий «Денвер Наггетс», скорее всего, сыграют за сборную Демократической Республики Конго на чемпионате Африки по баскетболу в 2017 году.
По словам первого, он будет рад представить свою команду на турнире и уже общался с национальной федерацией по вопросу страховки.
«Я рад, что мы попали на турнир, мы с федерацией уже имели разговор относительно страховки. Я, как и мой друг Эммануэль Мудиай, очень бы хотел сыграть на турнире. Мы пообщались с функционерами, и, если мы найдём решение по вопросу страховки, я буду более чем счастлив сыграть за сборную. Мы много общались с Мудиаем на эту тему и хотели бы помочь нашей команде», — приводит слова конголезца Sportando.
Афробаскет-2017 пройдёт с 19 по 30 августа. Для ДР Конго это первое попадание на турнир за последние 10 лет.
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