Северная Каролина в шестой раз стала победителем NCAA

В решающем матче «Мартовского безумия» подопечным Роя Уильямса противостояла команда университета Гонзаги «Бульдогс». Матч прошёл в плотной борьбе, и ни одна из команд не могла оформить существенный отрыв. Определяющим моментом в матче стал блок-шот Кеннеди Микса за 15 секунд до финальной сирены. После него «Тар Хилс» сумели увеличить отрыв до 5 очков.



В минувшем сезоне команда университета Северной Каролины также принимала участие в финале «Мартовского безумия», однако уступила «Вилланове». Отметим, что тренер победителей Рой Уильямс стал третьим наставником в истории NCAA, которому удавалось трижды победить в этом турнире.



«Северная Каролина Тар Хилс» — «Гонзага Буллдогс» — 71:65 (32:35)



«Северная Каролина»: Берри (22 + 6 передач), Пинсон (6 + 9 подборов), Джексон (16), Хикс (13 + 9 подборов), Микс (7 + 10 подборов), Брэдли (5 + 7 подборов), Бритт (2).



«Гонзага»: Перкинс (13), Уильямс-Госс (15 + 9 подборов + 6 передач), Уильямс (9 + 5 подборов), Карновски (9 + 9 подборов); Коллинз (9 + 7 подборов), Тилли (1 + 8 подборов), Мелсон (3).