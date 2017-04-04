Северная Каролина в шестой раз стала победителем NCAA
Команда университета Северной Каролины «Тар Хилс» завоевала шестой в истории титул победителя NCAA.
В решающем матче «Мартовского безумия» подопечным Роя Уильямса противостояла команда университета Гонзаги «Бульдогс». Матч прошёл в плотной борьбе, и ни одна из команд не могла оформить существенный отрыв. Определяющим моментом в матче стал
В минувшем сезоне команда университета Северной Каролины также принимала участие в финале «Мартовского безумия», однако уступила «Вилланове». Отметим, что тренер победителей Рой Уильямс стал третьим наставником в истории NCAA, которому удавалось трижды победить в этом турнире.
«Северная Каролина Тар Хилс» — «Гонзага Буллдогс» — 71:65 (32:35)
«Северная Каролина»: Берри (22 + 6 передач), Пинсон (6 + 9 подборов), Джексон (16), Хикс (13 + 9 подборов), Микс (7 + 10 подборов), Брэдли (5 + 7 подборов), Бритт (2).
«Гонзага»: Перкинс (13),
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