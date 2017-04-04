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4 апреля 2017, 18:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бруклин» подписал долгосрочный контракт с Гудвином

«Бруклин Нетс» официально объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником Арчи Гудвином.

Второй 10-дневный контракт Гудвина с «Нетс» истекал в понедельник, 3 апреля, однако стороны выразили желание продлить сотрудничество. В активе игрока 5 матчей за «Бруклин», и он набирал в среднем 6,6 очка, 1,9 передачи и 1,6 подбора. В первой части сезона Арчи защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс».

В 160 играх в НБА Гудвин набирал в среднем 6,2 очка, выступая за «Бруклин», «Нью-Орлеан» и «Финикс».
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