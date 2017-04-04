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4 апреля 2017, 18:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Патрик Юинг назначен тренером команды NCAA «Джорджтаун»

Легендарный центровой Патрик Юинг назначен наставником команды университета «Джорджтаун», об этом сообщает ESPN.

54-летний специалист впервые в своей карьере получил должность главного тренера.

До этого его опыт на тренерском поприще включал в себя работу в качестве ассистента в тренерских штабах «Вашингтон Уизардс» (2002−2003), «Хьюстон Рокетс» (2003−2006),"Орландо Мэджик (2007−2012) и «Шарлотт Хорнетс» (2013−2017).

Отметим, что член Зала славы Патрик Юинг является воспитанником именно Джорджтауна. До драфта-1985, на котором он был выбран под первым номером, центровой четыре года защищал цвета этого университета в NCAA.
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