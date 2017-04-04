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4 апреля 2017, 10:29 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Яннис Адетокунбо и Дамиан Лиллард признаны лучшими игроками марта в НБА

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и защитник «Портленда» Дамиан Лиллард признаны лучшими игроками марта в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Адетокунбо помог своему клубу выдать лучшую серию на Востоке за март — 14 побед в 18 матчах. «Милуоки» впервые одержал столько побед за месяц с февраля 1971 года, когда клубу удалось завершить отрезок с результатом 16−2. 22-летний игрок в среднем набирал за матч 22,4 очка, делал 8,4 подбора, 4,8 передачи и 1,78 блок-шота.

«Портленд» за отчетный период выиграл 13 игр из 16. Лиллард набирал в среднем 29,1 очка за матч, делал 6 передач и 4,4 подбора.
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