Яннис Адетокунбо и Дамиан Лиллард признаны лучшими игроками марта в НБА

Адетокунбо помог своему клубу выдать лучшую серию на Востоке за март — 14 побед в 18 матчах. «Милуоки» впервые одержал столько побед за месяц с февраля 1971 года, когда клубу удалось завершить отрезок с результатом 16−2. 22-летний игрок в среднем набирал за матч 22,4 очка, делал 8,4 подбора, 4,8 передачи и 1,78 блок-шота.

«Портленд» за отчетный период выиграл 13 игр из 16. Лиллард набирал в среднем 29,1 очка за матч, делал 6 передач и 4,4 подбора.