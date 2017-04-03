Джимми Батлер и Стефен Карри признаны лучшими игроками недели в НБА

«Чикаго» на минувшей неделе победил во всех трех матчах. Средние показатели Батлера за игру составляли 32,5 очка и 6 передач.

«Голден Стэйт» одержал четыре победы в четырех встречах. Карри в среднем за игру набирал 31,8 очка, делал 7,8 передачи, 5,5 подбора и 1,5 перехвата.

Лучшими тренерами марта были признаны Джейсон Кидд («Милуоки») и Терри Стоттс («Портленд»). «Милуоки» в прошедшем месяце одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. «Поортленд» выиграл 13 встреч при трех поражениях.