Первая церемония вручения наград НБА состоится 26 июня в Нью-Йорке
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Первая церемония вручения наград НБА состоится 26 июня в Нью-Йорке в Basketball City, сообщается на официальном сайте ассоциации.
Во время церемонии будут объявлены обладатели награды в номинациях самый ценный игрок сезона, новичок года, лучший защищающийся игрок, лучший шестой игрок, самый прогрессирующий баскетболист и лучший тренер сезона.
Ранее обладатели наград объявлялись после завершения регулярного чемпионата.
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