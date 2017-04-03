Первая церемония вручения наград НБА состоится 26 июня в Нью-Йорке

Во время церемонии будут объявлены обладатели награды в номинациях самый ценный игрок сезона, новичок года, лучший защищающийся игрок, лучший шестой игрок, самый прогрессирующий баскетболист и лучший тренер сезона.

Ранее обладатели наград объявлялись после завершения регулярного чемпионата.