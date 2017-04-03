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3 апреля 2017, 22:18 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Первая церемония вручения наград НБА состоится 26 июня в Нью-Йорке

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Первая церемония вручения наград НБА состоится 26 июня в Нью-Йорке в Basketball City, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Во время церемонии будут объявлены обладатели награды в номинациях самый ценный игрок сезона, новичок года, лучший защищающийся игрок, лучший шестой игрок, самый прогрессирующий баскетболист и лучший тренер сезона.

Ранее обладатели наград объявлялись после завершения регулярного чемпионата.
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