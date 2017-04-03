«Бруклин» подпишет двухлетний контракт с Гудвином
«Бруклин Нетс» принял решение подписать полноценный контракт с защитником Арчи Гудвином и согласовывает последние детали двухлетнего договора, сообщает The Vertical со ссылкой на источники в лиге.
Второй 10-дневный контракт Гудвина с «Нетс» истекает в понедельник, 3 апреля, однако стороны выразили желание продлить сотрудничество. В активе игрока 5 матчей за «Бруклин», и он набирал в среднем 6,6 очка, 1,9 передачи и 1,6 подбора. В первой части сезона Арчи защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс».
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