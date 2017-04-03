«Орландо» подписал контракты с Гарино и Джорджем-Хантом, Уилкокс отчислен
«Орландо Мэджик» подписал контракты с атакующими защитниками Патрисио Гарино и Маркусом
Джорджем-Хантом. В то же время команду покинул защитник Си Джей Уилкокс, сообщает пресс-служба НБА со ссылкой на заявление генерального менеджера «Орландо» Роба Хеннигана.
Гарино и
«Орландо» проведёт свой ближайший поединок 5 апреля. Подопечные Фрэнка Вогела в гостях сразятся с «Кливленд Кавальерс».
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