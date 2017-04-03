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3 апреля 2017, 18:48 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Орландо» подписал контракты с Гарино и Джорджем-Хантом, Уилкокс отчислен

«Орландо Мэджик» подписал контракты с атакующими защитниками Патрисио Гарино и Маркусом Джорджем-Хантом. В то же время команду покинул защитник Си Джей Уилкокс, сообщает пресс-служба НБА со ссылкой на заявление генерального менеджера «Орландо» Роба Хеннигана.

Гарино и Джордж-Хант в этом сезоне выступали в Лиге развития НБА, набирая в среднем по 12,0 и 15,8 очка за матч соответственно. Уилкокс провёл 22 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 1 очко за матч.

«Орландо» проведёт свой ближайший поединок 5 апреля. Подопечные Фрэнка Вогела в гостях сразятся с «Кливленд Кавальерс».
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