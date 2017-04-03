НБА оштрафовала Уолла на 15 тысяч долларов за критику арбитров
Представители НБА приняли решение оштрафовать разыгрывающего «Вашингтона» Джона Уолла по итогам матча регулярного чемпионата против «Юты» (88:95). Лидер «Уизардз» сразу после раскритиковал работу арбитров в этой встрече, за что был оштрафован на 15 тысяч долларов.
— Мы не должны были проигрывать игру, судьи добились того, чтобы мы потеряли очки, — цитирует ESPN Уолла. — Их работа сегодня была лишена всякого смысла. Они бросили 31 штрафной, мы — 16. У меня перевязана рука, но арбитры посчитали, что в том эпизоде не было фола.
Главный тренер «Вашингтона» Скотт Брукс после этой информации отметил, что для него штраф Уолла не стал неожиданностью.
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