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3 апреля 2017, 17:07 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл оштрафован на $ 15 тыс. за критику судей

Разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл оштрафован на $ 15 тыс. за свои резкие высказывания в адрес бригады арбитров, обслуживавших матч с «Ютой» (88:95).

Игрок «Уизардс» прямо обвинил судей в поражении своей команды.

Главный тренер «Вашингтона» Скотт Брукс заявил, что для него штраф Уолла не стал неожиданностью. «Я знал, что его оштрафуют. Он сказал то, что сказал. Теперь нам просто нужно двигаться дальше, сосредоточиться на баскетболе. И он будет делать то же самое», — цитирует Брукса ESPN.
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Новости НБА

НБА оштрафовала Уолла на 15 тысяч долларов за критику арбитров

Представители НБА приняли решение оштрафовать разыгрывающего «Вашингтона» Джона Уолла по итогам матча регулярного чемпионата против «Юты» (88:95). Лидер «Уизардз» сразу после раскритиковал работу арбитров в этой встрече, за что был оштрафован на 15 тысяч долларов.
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