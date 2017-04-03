Разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл оштрафован на $ 15 тыс. за критику судей

Игрок «Уизардс» прямо обвинил судей в поражении своей команды.



Главный тренер «Вашингтона» Скотт Брукс заявил, что для него штраф Уолла не стал неожиданностью. «Я знал, что его оштрафуют. Он сказал то, что сказал. Теперь нам просто нужно двигаться дальше, сосредоточиться на баскетболе. И он будет делать то же самое», — цитирует Брукса ESPN.