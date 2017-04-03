Деккер получил перелом правой руки

После игры Деккер выразил надежду, что сможет вернуться на паркет через 3−4 недели. В ближайшее время 22-летний баскетболист пройдёт детальное обследование.



В нынешнем сезоне форвард принял участие в 77 матчах, собирая коллекцию из 6,5 очка, 3,7 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.