Деккер получил перелом правой руки
Форвард «Хьюстон Рокетс» Сэм Деккер получил перелом правой руки в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (123:116), сообщает ESPN.
После игры Деккер выразил надежду, что сможет вернуться на паркет через 3−4 недели. В ближайшее время 22-летний баскетболист пройдёт детальное обследование.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 77 матчах, собирая коллекцию из 6,5 очка, 3,7 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.
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