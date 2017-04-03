Баскетболист «Голден Стэйт» Карри второй сезон подряд забрасывает больше 300 трехочковых
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» Стефен Карри второй сезон подряд забивает более 300 бросков
из-за дуги в регулярном чемпионате. Он — единственный баскетболист в истории лиги, которому удалось показать подобную результативность.
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Рубеж в 300 точных трехочковых в сезоне-2016/17 Карри преодолел в матче с «Вашингтоном» (139:115). Всего в этой встрече он записал на свой счет 42 очка, став самым результативным игроком встречи.
В сезоне-2015/16 разыгрывающий забросил 402 броска
«Голден Стэйт» уверенно лидирует в Западной конференции, выиграв 63 матча и проиграв в 14. Команда завоевала чемпионский титул в 2015 году, а в 2016-м дошла до финала, где уступила «Кливленду».
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