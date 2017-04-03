Баскетболист «Голден Стэйт» Карри второй сезон подряд забрасывает больше 300 трехочковых

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Рубеж в 300 точных трехочковых в сезоне-2016/17 Карри преодолел в матче с «Вашингтоном» (139:115). Всего в этой встрече он записал на свой счет 42 очка, став самым результативным игроком встречи.

В сезоне-2015/16 разыгрывающий забросил 402 броска из-за дуги.

«Голден Стэйт» уверенно лидирует в Западной конференции, выиграв 63 матча и проиграв в 14. Команда завоевала чемпионский титул в 2015 году, а в 2016-м дошла до финала, где уступила «Кливленду».