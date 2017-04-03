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3 апреля 2017, 8:37 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Джеймс сравнялся с Абдул-Джаббаром по сыгранным подряд в НБА матчам с 10 и более очками

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» Леброн Джеймс сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром по количеству сыгранных подряд матчей, в которых он набирал 10 и более очков — 787.

Теперь лидер Кливленда делит с <nobr>Абдул-Джаббаром</nobr> второе место по этому показателю с 787 матчами первое место принадлежит Майклу Джордану. Увеличить
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В игре регулярного чемпионата с «Индианой» Джеймс уже записал на свой счет 28 очков. В последний раз баскетболист набирал менее 10 очков (8) 5 января 2007 года — более 10 лет назад.

Обладателем самой длительной серии с более чем 10 набранными очками в каждой встрече принадлежит Майклу Джордану — 866 матчей подряд.

Джеймс выступает за «Кливленд» с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за «Майами» (2010−2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс — четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.
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